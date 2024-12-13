Мэр Черкасс призвал СБУ к более жесткому действию в отношении УПЦ

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко продолжает разжигать ненависть. В своем недавнем выступлении на телеканале «ВИККА» он призвал государство и спецслужбы к более решительным действиям в отношении священников и верующих Украинской Православной Церкви.
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