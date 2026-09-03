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Дивиденды и распределение прибыли через офшорные холдинги как инструмент вывода активов

Выплата дивидендов в офшоры - законный, но рисковый инструмент вывода активов. Суды признают схемы недействительными при отсутствии реальной прибыли, экономического сабстанса получателя и транзитном характере платежей.

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