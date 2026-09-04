"Apathy, Caution, And Chagrin": UBS Sours On Consumer Stocks The Street's mood toward US retail has been described by UBS analysts as "apathy, caution, and chagrin.
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