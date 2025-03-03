Определены лидеры столичного авторынка 2024 года

Клаксон
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Клаксон

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Китайские марки заняли почти 70% на авторынке Москвы, а лидером стал Haval Jolion. По данным агентства АВТОСТАТ, в 2024 году жители Москвы купили 202,2 тысяч новых легковых автомобилей — на 33% больше, чем в 2023-м.

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