Определены лидеры столичного авторынка 2024 года

Китайские марки заняли почти 70% на авторынке Москвы, а лидером стал Haval Jolion. По данным агентства АВТОСТАТ, в 2024 году жители Москвы купили 202,2 тысяч новых легковых автомобилей — на 33% больше, чем в 2023-м.
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