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Вайдель: Мерц усиливает конфронтацию с Россией, чтобы скрыть свои провалы

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель 9 сентября устроили перепалку на заседании парламента страны (бундестага) из-за России и Украины.

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