Похолодание придет в Петербург в субботу

Какой погоды ждать в Петербурге 12 октября, сообщил метеоролог Михаил Леус в своем телеграм-канале. "Сегодня на востоке Ленинградской области еще отметится дождями атмосферный фронт, а в западной половине региона начнет усиливать свое влияние антициклон.
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