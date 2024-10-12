Похолодание придет в Петербург в субботу

Какой погоды ждать в Петербурге 12 октября, сообщил метеоролог Михаил Леус в своем телеграм-канале. "Сегодня на востоке Ленинградской области еще отметится дождями атмосферный фронт, а в западной половине региона начнет усиливать свое влияние антициклон.