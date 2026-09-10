Житель Новомосковска осужден за кражу и использование чужой карты

29 марта пьяный мужчина находился в торговом центре и нашел чужую банковскую карту. Он решил забрать ее себе.
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