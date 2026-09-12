В Перемышльском округе оштрафовали студентку за оскорбление преподавателей

Бывшая студентка техникума из Перемышльского округа выложила в соцсети ролики с оскорблениями преподавателей, за что оштрафована на 5 тысяч рублейВ Перемышльском округе бывшая студентка техникума выложила в соцсети видеоролики со слайд-шоу из фотографий своих преподавателей, сопровождаемых оскорблениями.