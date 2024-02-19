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Обвинения в абьюзе, отсутствие ролей, монастырь: как живет Антон Макарский

Обвинения в абьюзе, отсутствие ролей, монастырь: как живет Антон Макарский

Обвинения в абьюзе, отсутствие ролей, монастырь: как живет Антон Макарский Елена ГалицкаяАктер и певец Антон Макарский, прославившийся своими выступлениями в постановке «Нотр-Дам-де-Пари» и песней «Belle», уже несколько лет отсутствует на киноэкранах.

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