Обвинения в абьюзе, отсутствие ролей, монастырь: как живет Антон Макарский Елена ГалицкаяАктер и певец Антон Макарский, прославившийся своими выступлениями в постановке «Нотр-Дам-де-Пари» и песней «Belle», уже несколько лет отсутствует на киноэкранах.