Бангладеш впервые с 1971 года достиг соглашения с Пакистаном об обучении военных

Вооруженные силы Бангладеш достигли соглашения с армией Пакистана о проведении обучения военных, что станет первым случаем военного сотрудничества после войны за независимость Бангладеш от Индии в 1971 году.
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