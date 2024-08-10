Житель ХМАО устроил смертельное ДТП с четырьмя пострадавшими, среди них ребенок

На трассе Сургут-Нижневартовск автомобиль «Пежо» столкнулся с «Киа Рио». В результате ДТП водитель «Пежо» скончался, а его пассажирка, водитель и пассажиры «Киа Рио» получили травмы различной степени тяжести.
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