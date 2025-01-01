Рассол нужен не только при похмелье, но и при судорогах – проверено теннисом

Новогоднее. Январские праздники – самое время поговорить о рассоле. От похмелья он, по разным версиям, помогает, потому что в нем содержатся элементы, которые после обильных возлияний нужно восстановить организму – калий, натрий, магний и кальций.
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