Россиянам посоветовали при выборе пуховика сделать упор на декор и наполнитель

С приближением зимы вопрос покупки удобного и красивого пуховика выходит на первый план. Как выбрать нужный во всем многообразии фасонов и на что стоит обратить внимание, рассказала Общественная Служба Новостей.
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