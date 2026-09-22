Русская весна
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Русская весна

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Последствия самые трагичные: что будет с Литвой, если там разместят ядерное оружие (ФОТО)

Последствия самые трагичные: что будет с Литвой, если там разместят ядерное оружие (ФОТО)

Последствия самые трагичные: что будет с Литвой, если там разместят ядерное оружие. 10 вопросов о том, что это значит для России.

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