Последствия самые трагичные: что будет с Литвой, если там разместят ядерное оружие (ФОТО)

Последствия самые трагичные: что будет с Литвой, если там разместят ядерное оружие. 10 вопросов о том, что это значит для России.
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