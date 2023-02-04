Путин: при ответе России на угрозы применением бронетехники дело не закончится

Путин предупредил, что Россия не ограничится бронетехникой при ответе на угрозы Запада Дмитрий Лемеш Президент России Владимир Путин во время визита в Волгоград заявил, что в случае угроз для России применением бронетехники дело не закончится.
Путин предупредил, что Россия не ограничится бронетехникой при ответе на угрозы Запада Дмитрий Лемеш Президент России Владимир Путин во время визита в Волгоград заявил, что в случае угроз для России применением бронетехники дело не закончится.
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