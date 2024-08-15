Трое пострадали при ДТП с такси и машиной скорой помощи в Подмосковье

t.me/Подмосковная полиция Три человека пострадали в результате дорожной аварии с участием такси и кареты скорой помощи в подмосковном Подольске, сообщает пресс-служба ГУ МВД Московской области 15 августа.
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