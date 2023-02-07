"Партия мира" нашла себе хорошего спикера. Политолог назвал неожиданную фамилию

Политолог Андрей Перла назвал фамилию человека, выступившего за похабный мир.Политолог, политический обозреватель "Царьграда" Андрей Перла прокомментировал последние заявления бывшего советника офиса украинского президента Алексея Арестовича.
Политолог Андрей Перла назвал фамилию человека, выступившего за похабный мир.Политолог, политический обозреватель "Царьграда" Андрей Перла прокомментировал последние заявления бывшего советника офиса украинского президента Алексея Арестовича.
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