Царьград

5 372 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Вершинин
    Совсем берега попутали косоглазые. Хрен вам, вам, а не кемска волость!На Курилах не ост...
  • Александр Пятнистый
    Тем более. Надо заявить свои права на Хоккайдо и пусть джапы стихнут. Да и напомнить им по 6 и 8 августа 1945 годаНа Курилах не ост...
  • Юрий Вершинин
    Правильно говорят, что пока не  было интернета, только в семье знали, что ты дебил.Богохульство в со...

"Партия мира" нашла себе хорошего спикера. Политолог назвал неожиданную фамилию

"Партия мира" нашла себе хорошего спикера. Политолог назвал неожиданную фамилию

Политолог Андрей Перла назвал фамилию человека, выступившего за похабный мир.Политолог, политический обозреватель "Царьграда" Андрей Перла прокомментировал последние заявления бывшего советника офиса украинского президента Алексея Арестовича.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх