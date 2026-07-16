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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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Сергей Собянин предложил москвичам выбрать названия для поездов МЦД

Сергей Собянин предложил москвичам выбрать названия для поездов МЦД

Сергей Собянин сообщил о старте нового голосования в проекте «Активный гражданин». Москвичам предлагают выбрать собственное имя для поездов серий ЭП2Д и ЭП2ДМ, которые составляют значительную часть парка МЦД.

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