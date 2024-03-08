Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
    Царьков да ты просто подонок украинский и фамилию сбе выбрал Царьков ? да ты Мудаков .Убрать все помятники и доски Жи...КОМУ вы открыли д...
  • Царьков Дмитрий
    Чту память Жванецкого и рад появлению мемориальной доски.КОМУ вы открыли д...
  • partizan451 русский
    Да оставьте уже покойника.Он же ответить вам не может.А в интернете обгадить можно любого выдернув фразу из контекста.КОМУ вы открыли д...

Необходимо «сказать вслух: да, фигуристка Валиева — это русский солдат на войне с Западом»

Необходимо «сказать вслух: да, фигуристка Валиева — это русский солдат на войне с Западом»

На торжественной церемонии открытия турнира "Игры будущего" в Казани 21 февраля Камила Валерьевна Валиева сидела рядом с Владимиром Владимировичем Путиным - однозначный жест поддержки со стороны Президента РФ.

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