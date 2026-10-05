95-летие УдГУ отметит 20 октября

Ижевск. Удмуртия. Во вторник, 20 октября, в Учебно-научной библиотеке УдГУ пройдёт фестиваль коллекций «Сердце Удмуртии — Умы России» (18+).
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