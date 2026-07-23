Ферганский водоворот. Почему два соседа стреляют друг в друга из-за реки.

Ника

К концу XXI века население Азии составит до 50 процентов землян, Африки – до 40 процентов, на остальной мир придется 10 процентов. Общее количество землян может составить 10–12 миллиардов при расчетном запасе продовольствия на 7–8 миллиардов. Может не хватить даже питьевой воды. Это еще не все: при нынешних глобальных тенденциях число прогнозируемых рабочих мест не обеспечит оплачиваемой занятостью даже 7 миллиардов землян.