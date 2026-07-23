Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Ферганский водоворот. Почему два соседа стреляют друг в друга из-за реки.

Ферганский водоворот. Почему два соседа стреляют друг в друга из-за реки.

  Таджикистан и Киргизия снова стреляют друг в друга. И снова из-за воды.

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Комментарии
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СБ
Сергей Бунцов
&quot;...риторика становится жёстче, ледники тают, население растёт, а воды меньше не становится.&quot; Жестокая описка, надо внимательнее. Воды больше не становится.
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1 м.
Ника
К концу XXI века население Азии составит до 50 процентов землян, Африки – до 40 процентов, на остальной мир придется 10 процентов. Общее количество землян может составить 10–12 миллиардов при расчетном запасе продовольствия на 7–8 миллиардов. Может не хватить даже питьевой воды. Это еще не все: при нынешних глобальных тенденциях число прогнозируемых рабочих мест не обеспечит оплачиваемой занятостью даже 7 миллиардов землян.
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1 м.
Владимир Аверков
а чего они к друзьям-амерам не обратятся?....пусть воду &quot;геркулесами&quot; возят...
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3 н.