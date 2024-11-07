Порошенко выдвинул условия Трампу и Зеленскому

Экс-президент Украины Петр Порошенко обратился с призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому и новоизбранному президенту США Дональду Трампу соблюдать ряд стратегических принципов, которые он описал как «красные линии».
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