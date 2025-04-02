Эксперт рассказала о сделках по обмену жилья

Спрос на обмен старой квартиры на новостройку продолжает расти. Каждый третий клиент, приходящий в отделы продаж, рассматривает возможность продажи своего жилья для формирования первоначального взноса на новостройку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии