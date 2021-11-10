«У меня есть мечта. Чтобы мои дети, когда пойдут в школу, жили в стране, где о них будут судить не по цвету их кожи, а по содержанию их характера» (с)Мартин Лютер Кинг И в этом я совершенно согласен с товарищем Кингом.
Имперские традиции России и ксенофобия. Александр Роджерс
Комментарии
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Helg Konungr
Глупо пытаться уговаривать людей быть терпимыми в стране,где беззаконие творит анархию.
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16 час.
Sasha Sokolov
Helg Konungr
Глупо пытаться уговаривать людей быть терпимыми в стране,где беззаконие творит анархию.
топай и требуй
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9 час.
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