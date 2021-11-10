Имперские традиции России и ксенофобия. Александр Роджерс

«У меня есть мечта. Чтобы мои дети, когда пойдут в школу, жили в стране, где о них будут судить не по цвету их кожи, а по содержанию их характера» (с)Мартин Лютер Кинг И в этом я совершенно согласен с товарищем Кингом.