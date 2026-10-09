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Аргументы недели

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Нобелевскую премию мира 2026 года присудили правозащитнице из ЮАР Нави Пиллэй

Нобелевскую премию мира 2026 года присудили правозащитнице из ЮАР Нави Пиллэй

Бывшая Верховная комиссарка ООН по правам человека удостоена награды за многолетний вклад в борьбу с военными преступлениями и продвижение международного права.

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