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В Татарстане завершено расследование в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в совершении террористического акта

14-летний подросток был задержан в конце 2025 года сотрудниками МВД Татарстана совместно с коллегами из регионального УФСБ за поджог базовой станции сотовой связи в  Казани.

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