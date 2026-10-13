В Татарстане завершено расследование в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в совершении террористического акта

14-летний подросток был задержан в конце 2025 года сотрудниками МВД Татарстана совместно с коллегами из регионального УФСБ за поджог базовой станции сотовой связи в Казани.
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