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МВФ требует от правительств сокращать дефициты на фоне роста стоимости заимствований

МВФ требует от правительств сокращать дефициты на фоне роста стоимости заимствований

Международный валютный фонд усилил призывы к правительствам сокращать бюджетные дефициты и сдерживать рост государственного долга.

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