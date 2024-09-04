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Глава МИД Украины: страну могут пригласить в НАТО уже до следующего саммита альянса

Глава МИД Украины: страну могут пригласить в НАТО уже до следующего саммита альянса

Несмотря на разрушительную войну, одной из причин которой эксперты называют стремление киевских властей сделать Украину частью Североатлантического альянса, эти власти упорно продолжают двигаться в этом направлении, вместо того, чтобы стараться устранить любые причины, приведшие к конфликту с Россией.

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