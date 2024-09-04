Несмотря на разрушительную войну, одной из причин которой эксперты называют стремление киевских властей сделать Украину частью Североатлантического альянса, эти власти упорно продолжают двигаться в этом направлении, вместо того, чтобы стараться устранить любые причины, приведшие к конфликту с Россией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)