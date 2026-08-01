Вьетнам: сражение в долине Йа-Дранг. На безымянной высоте «Война — лучшая школа для хирурга». ГиппократВ 13:38, вместе с очередной партией транспортников, дост.
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Вьетнам: сражение в долине Йа-Дранг. На безымянной высоте «Война — лучшая школа для хирурга». ГиппократВ 13:38, вместе с очередной партией транспортников, дост.
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