Генпрокурор Коста-Рики обвинил президента Чавеса в вымогательстве

www.globallookpress.com/Shawn Thew - Pool via CNP/Consolidated News Photos Генеральный прокурор Коста-Рики Карло Диас Санчес обвинил президента страны Родриго Чавеса в вымогательстве на сумму 405 800 долларов, сообщает La Nacion.
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