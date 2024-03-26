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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владимир Плющев: «СКА привык играть на грани фола и некоторые вещи им прощались. В плей-офф хоккеисты не справились – привыкли, что к ним лояльно относятся»

СКА клуб проиграл «Автомобилисту» со счетом 1-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина. После этого председатель совета директоров СКА Александр Медведев заявил о «предвзятости» арбитров.

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