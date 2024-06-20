Аналитик Васильев: курс может укрепиться до 71 рубля за доллар

В отсутствие мер по сдерживанию укрепления рубля и сохранении проблем с оплатой импорта российская валюта может подорожать до 71–81 рубля за доллар, прогнозирует главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
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