Первая помощь при порезах: что можно и чего нельзя делать, если порезался

Первая помощь при порезе предотвращает инфицирование раны и развитие осложнений. Если порез неглубокий, справиться самостоятельно будет несложно, при серьезных повреждениях без врачебной помощи не обойтись.
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