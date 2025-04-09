«Газпром» готов к невиданным убыткам и увольняет сотрудников. Что творится с национальным достоянием?

«Газпром» второй год подряд сообщает о рекордном убытке, пусть и по разным стандартам отчетности. Пока аналитики не до конца понимают, как оценивать ситуацию, компания начала массовое сокращение сотрудников центрального офиса, закрывает департаменты и снижает объемы инвестиционной программы.
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