«Газпром» готов к невиданным убыткам и увольняет сотрудников. Что творится с национальным достоянием?

«Газпром» второй год подряд сообщает о рекордном убытке, пусть и по разным стандартам отчетности. Пока аналитики не до конца понимают, как оценивать ситуацию, компания начала массовое сокращение сотрудников центрального офиса, закрывает департаменты и снижает объемы инвестиционной программы.