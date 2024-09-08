В отношении рэпера Моргенштерна* возбудили уголовное дело о неисполнение обязанностей иноагента За данное нарушение Алишеру Валееву грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишения свободы на срок до двух лет.
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