Японские космические туристы Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано возьмут с собой на МКС блюда национальной кухни, заявил завотделом питания экипажа МКС Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Александр Агуреев, сообщает 12 октября ТАСС.
Популярные статьи
- Аукнулась русофобия Санду: в Москве кишинёвские делегации безуспешно обивают порог штаб-квартиры Газпрома
- Переговоров больше не будет: Медведев написал жёсткую статью про Украину, Зеленского и украинскую власть. Разбор Klymenko Time
- Машина Собчак совершила смертельное ДТП в Сочи: знаменитость скрылась с мета на самолете
Свежие комментарии