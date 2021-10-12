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Японские космические туристы полетят на МКС со своей едой

Японские космические туристы полетят на МКС со своей едой

Японские космические туристы Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано возьмут с собой на МКС блюда национальной кухни, заявил завотделом питания экипажа МКС Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Александр Агуреев, сообщает 12 октября ТАСС.

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