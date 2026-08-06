Внучка убитых супругов Тарховых призналась в хранении тел

Бывший мэр Самары Виктор Тархов и его супруга были найдены убитыми. Их внучка, Екатерина, арестована 5 февраля 2025 года после признания в переводе тел на свалку и вероятном отравлении бабушки и дедушки с целью завладеть дивидендами.