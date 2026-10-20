Капремонт детского сада № 22 на улице Пролетарской в Истре выполнили более чем на 20%. Обследование выявило серьезные дефекты здания площадью свыше трех тысяч квадратных метров, которое ранее посещали 170 дошкольников, сообщили в РИАМО.
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