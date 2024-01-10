Автоэксперт призвал убрать правый отбойник с магистралей

После массовой аварии на автомобильной трассе М-11 «Нева» Антон Шапарин, занимающий пост вице-президента «Национального автомобильного союза», высказался за принятие мер, способных предотвратить такие ДТП с тяжелыми последствиями для их участников.
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