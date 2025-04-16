Трамп жестко напугал Зе. Просроченный согласен на любые условия по недрам

Переговоры между Украиной и США в Вашингтоне по соглашению о недрах прошли положительно. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Одессе.
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