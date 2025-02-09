В Госдуму внесут законопроект о перерасчете пенсий работающим пенсионерам

Депутаты Госдумы во главе с руководителем комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в ГД законопроект о перерасчете с 1 августа 2025 года страховой пенсии работающим пенсионерам, исходя из максимального индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), передает РИА Новости.