В Госдуму внесут законопроект о перерасчете пенсий работающим пенсионерам

Депутаты Госдумы во главе с руководителем комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в ГД законопроект о перерасчете с 1 августа 2025 года страховой пенсии работающим пенсионерам, исходя из максимального индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), передает РИА Новости.
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