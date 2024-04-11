Диетолог Королева: продлевающих жизнь человека продуктов питания не существует

Питание во многом определяет здоровье человека, однако это лишь один из многочисленных факторов, поэтому продлить жизнь благодаря определенному рациону невозможно, считает доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.
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