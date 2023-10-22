Строители Ямала занялись отделкой фасада Дома пионеров в Волновахе

Бригада ямальских строителей продолжает работы по восстановлению Дома пионеров в донецкой Волновахе. Северяне приступили к следующему этапу: декоративной отделке фасадов здания и благоустройству территории.
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