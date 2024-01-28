Against the Storm, Rogue Trader и Ready Or Not вошли в список лучших новинок декабря в Steam Как и в ...

Against the Storm, Rogue Trader и Ready Or Not вошли в список лучших новинок декабря в SteamКак и в конце каждого месяца, компания Valve представила обзор наиболее успешных игровых новинок на платформе Steam за декабрь 2023 года.
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