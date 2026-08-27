Психолог не заменит сон: как усталость моряков снижает боеготовность ВМС США Что происходит с боеготовностью корабля, когда экипаж месяцами недос.
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Психолог не заменит сон: как усталость моряков снижает боеготовность ВМС США Что происходит с боеготовностью корабля, когда экипаж месяцами недос.
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