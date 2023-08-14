Страна и люди

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Откуда есть пошли все эти извинения на камеру?

Все  уже  знают, что на   днях  произошло  вполне себе  прецедентное  событие -  в  Донецке    бухая  "южнорусская"   быдлохабалка   в  каком-то  кабаке  в   течение    нескольких  минут  оскорбляла     российских    военнослужащих,  зашедших в  этот  самый  кабак  поесть:   называла    их  "узкоглазыми  мразями",  говорила,  что   они  необразованные   и  тупые  и  пошли  на  войну  только  ради  денег;    грозилась,  что  когда  "их  ребята"  вернутся  с   войны,   то  они  всех  "узкоглазых     уроют" (кстати,  интересно,   какие  ребята  имеются  в виду?  Хабалка    ждёт  укропов,  что  ли?)  и  так  далее.

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