stroimdom21

20 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ивановна
    Зачем?Как мутный бульон...
  • Игорь Василевский
    Проблемы поганых фрицев Россию волнуют...не очень... Не хотят дружить по уму, будут по кошельку"Строительство в ...
  • Егор П
    реклама, однако, заказная...Террасная доска и...

Подборка полезных хитрости и советов, которые точно приходятся при выполнении малярных работ

Подборка полезных хитрости и советов, которые точно приходятся при выполнении малярных работ

﻿﻿Всем привет! При выполнении малярных работ часто сталкиваешься с трудностями и неудобствами, которые значительно замедляют процесс и, более того, могут сказаться на качестве конечного результата! И сегодня я подготовил небольшую подборку полезных хитростей и советов, которые могут значительно облегчить вашу работу и ускорить рабочий процесс! :) Подставка для кисточки Чтобы временно поставить кисть и ничего не испачкать, можно взять 4 пластиковые ленты и прикрепить их к нижней части щетки, как показано на картинке ниже, а затем, оставив прибл.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх