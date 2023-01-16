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РВ: ВСУ нанесли страшный удар по Донецку, снеся залпом из РСЗО здание

РВ: ВСУ нанесли страшный удар по Донецку, снеся залпом из РСЗО здание

ВС Украины утром 16 января нанесли страшный удар по Калининскому района города Донецка, буквально снеся залпом из реактивной системы залпового огня (РСЗО) целое здание, сообщает информационный портал "Русская весна", публикуя страшные кадры.

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