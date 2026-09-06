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5 изменений в пищевых привычках, которые могут указывать на деменцию

5 изменений в пищевых привычках, которые могут указывать на деменцию

Их назвали неврологи фото: Westend61/Getty ImagesМы привыкли искать первые признаки деменции в забывчивости: когда человек повторяет один и тот же вопрос, теряет вещи, путает даты.

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