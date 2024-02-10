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ВС РФ уничтожили более 6000 боевиков в зоне СВО

ВС РФ уничтожили более 6000 боевиков в зоне СВО

Российские войска улучшили свое положение на четырех направлениях в зоне СВО за неделю. Уничтожены более шести тысяч боевиков и более 40 единиц бронетехники ВСУ, боевые штурмовик и истребитель воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ.

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